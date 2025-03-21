Растаможка авто для военных: как получить льготы по УБД в 2025 году

Кто имеет право на нулевую растаможку по УБД в 2025 году и какие документы необходимы для оформления льгот

Растаможка авто для УБД / Фото: Facebook - Авто для ВСУ

После начала полномасштабной войны с 1 апреля 2022 года были введены льготы на растаможку авто. Украинцы могли ввозить авто из-за границы, не платя пошлины. Но эти послабления были упразднены уже в июле того же 2022 года.

В Верховной Раде рассматриваются законопроекты, которые могут предоставить право на нулевое растаможивание всем участникам боевых действий. Однако сейчас льготы есть у одной категории военнослужащих.

Кто имеет льготы на растаможку авто в 2025 году

Нулевое растаможивание авто предусмотрено для военнослужащих, ввозящих авто на военные нужды. По словам Дениса Шмыгаля, такие авто во время пересечения границы будут считаться гуманитарной помощью.

Гуманитарные грузы во время военного положения имеют упрощенную процедуру растаможки и освобождаются от уплаты пошлин.

Условия получения нулевого растаможивания по УБД

Обязательным условием получения автомобиля для ВСУ является официальный запрос от военных или воинской части. Если запрос подает физическое лицо или предприятие – льгот на растаможку не будет.

Покупателем может выступать физическое лицо (волонтер), общественная организация или благотворительный фонд. Военнослужащий не может напрямую покупать автомобиль для ВСУ.

Условия получения нулевого растаможивания:

сформированный запрос от военных или воинской части на авто;

покупатель – общественная или благотворительная организация;

авто оформляется как гуманитарный груз, а не как транспортное средство;

авто обязательно передается в армию.

Пропуск гуманитарных грузов через границу осуществляется по месту пересечения таможенной границы Украины по Закону 1192-XIV "О гуманитарной помощи". Автомобили, переправившиеся из-за границы для нужд ВСУ, нельзя использовать для собственных нужд.

Какие документы нужны для льготного растаможивания

При выполнении вышеуказанных условий можно воспользоваться нулевым растаможиванием. Для этого необходимы документы:

письмо-запрос из воинской части в благотворительную или общественную организацию;

письмо от организации, покупающей авто, в областную военную администрацию;

письмо от организации-покупателя к таможенной службе;

специальная декларация при пересечении границы;

ID номер для гуманитарной помощи.

Лицо, перевозящее соответствующий товар, должно заполнить декларацию согласно образцу.

Декларация / Фото: zakon.rada.gov.ua

Для быстрого пропуска через границу лицам, перевозящим авто, следует иметь гарантийное письмо, где указан конечный пользователь. Гарантийные письма хранятся Государственной таможенной службой. Конечный пользователь в течение трех дней со дня получения автомобиля должен проинформировать Государственную службу экспортного контроля об их получении.

Гарантийное письмо / Фото: zakon.rada.gov.ua

Согласно Постановлению № 174 от 1 марта 2022 года "Некоторые вопросы пропуска гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения", Государственная таможенная служба и Государственная пограничная служба во время военного положения должны обеспечить безотлагательный пропуск гуманитарной помощи через государственную границу Украины.