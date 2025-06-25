СБУ: Харків'янка під виглядом волонтерки передала військовим скутер з вибухівкою – фото

Унаслідок теракту у Харкові загинув один військовий, ще одного – ушпиталено у важкому стані. Затриманій загрожує довічне з конфіскацією

Фото: Нацполіція

У Харкові 20 червня затримали 19-річну місцеву мешканку, яку підозрюють у теракті – вона передала військовим Збройних Сил України замінований скутер як "волонтерську допомогу". Про це повідомили Служба безпеки України і Нацполіція.

Того ж дня російські спецслужбісти активували саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у багажнику скутера, коли поруч перебували двоє військових.

Один з військових, 29 років, загинув на місці. Інший, 26-річний, був госпіталізований з тяжкими травмами.

Вибух стався біля кафе в одному з парків Індустріального району Харкова, куди ворог заманив воїнів під виглядом передання їм "волонтерського" моторолера.

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків’янку, яку знайшов на Telegram-каналах з пошуку роботи.

Після вербування вона отримала детальні інструкції від куратора для виготовлення СВП в домашніх умовах. Вона купила побутові хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для дистанційного підриву.

Готову вибухівку фігурантка привезла на місце стоянки скутера й заховала СВП у його багажнику. Після вибуху правоохоронці з'ясували, що потужність цього СВП – близько 1 кг у тротиловому еквіваленті. Корпус – металевий, з численними уламками.

Спецслужбісти РФ замаскували камеру на місці спланованого теракту, через неї вони відстежили прибуття військових.

Фігурантка намагалася "залягти на дно", але за декілька годин після вибуху її затримали правоохоронці.

Під час обшуку в неї вилучено невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею про теракт, що призвів до загибелі людини. Жінку заарештовано, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Народний депутат Михайло Соколов опублікував відео 18+ моменту вибуху.