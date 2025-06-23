СБУ відкрила тисячі кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораціонізму

За більшістю справ за сприяння російській збройній агресії проти України вже оголошено підозри

Василь Малюк (Фото: ОП)

Служба безпеки України відкрила майже 4000 кримінальних проваджень за фактами державної зради та понад 9500 – за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресорці. У більшості випадків фігурантам уже оголошено підозри. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочато:

- 3890 кримінальних проваджень щодо державної зради, у яких оголошено 3470 підозр. Засуджено 1048 осіб;

- 9552 кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, в яких оголошено 8319 підозр. Засуджено 1955 осіб;

- 662 провадження щодо передання ворогу даних про Збройні Сили України чи коригування обстрілів, у яких оголошено 545 підозр. Засуджено 207 осіб;

- 304 провадження щодо вчинення диверсій, у яких оголошено 320 підозр. Засуджено 22 особи;

- 765 проваджень щодо терористичної діяльності (статті "терористичний акт", "фінансування тероризму"), у яких оголошено 836 підозр. Засуджено 425 осіб.