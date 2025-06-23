СБУ відкрила тисячі кримінальних проваджень за фактами держзради та колабораціонізму
Служба безпеки України відкрила майже 4000 кримінальних проваджень за фактами державної зради та понад 9500 – за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресорці. У більшості випадків фігурантам уже оголошено підозри. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час зустрічі з журналістами, передає кореспондентка LIGA.net.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ розпочато:
- 3890 кримінальних проваджень щодо державної зради, у яких оголошено 3470 підозр. Засуджено 1048 осіб;
- 9552 кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору, в яких оголошено 8319 підозр. Засуджено 1955 осіб;
- 662 провадження щодо передання ворогу даних про Збройні Сили України чи коригування обстрілів, у яких оголошено 545 підозр. Засуджено 207 осіб;
- 304 провадження щодо вчинення диверсій, у яких оголошено 320 підозр. Засуджено 22 особи;
- 765 проваджень щодо терористичної діяльності (статті "терористичний акт", "фінансування тероризму"), у яких оголошено 836 підозр. Засуджено 425 осіб.
- 21 червня повідомлялося, що від початку повномасштабної війни 489 працівників українських навчальних закладів отримали підозри у сприянні російській збройній агресії проти України. Станом на червень 2025 року до суду вже спрямовано обвинувальні акти стосовно 457 з них.