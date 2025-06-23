СБУ открыла тысячи уголовных производств за государственную измену и коллаборационизм

По большинству дел за содействие российской вооруженной агрессии против Украины уже объявлены подозрения

Василий Малюк (Фото: ОП)

Служба безопасности Украины открыла около 4000 уголовных производств относительно государственной измены и более 9500 по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору. По большинству дел фигурантам уже объявлены подозрения. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время встречи с журналистами, передает корреспондент LIGA.net.

В целом с начала полномасштабного вторжения СБУ начато:

- 3890 уголовных производств относительно государственной измены, в которых объявлено 3470 подозрений. Осуждены 1048 человек;

- 9552 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности и пособничества государству-агрессору, в которых объявлено 8319 подозрений. Осуждены 1955 человек;

- 662 производства относительно передачи врагу данных о Вооруженных Силах Украины или корректировки обстрелов, в которых объявлено 545 подозрений. Осуждены 207 человек;

- 304 производства относительно совершения диверсий, в которых объявлено 320 подозрений. Осуждены 22 человека;

- 765 производств относительно террористической деятельности (статьи "террористический акт", "финансирование терроризма"), в которых объявлено 836 подозрений. Осуждены 425 человек.