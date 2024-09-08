У Росії вмер КВКшник Масляков

Олександр Масляков (Фото: 7 днів)

У Росії на 83-му році життя помер ведучий КВК Олександр Масляков. Про це повідомляється на Telegram-каналі КВК.

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Причину смерті не вказано.

Масляков вів КВК з 1964 року. Він вирізнявся своєю антиукраїнською діяльністю – неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Крим після 2014 року, а навесні 2021 року "офіційно визнав" так звану лігу КВК, представлену терористами ДНР.