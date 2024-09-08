У Росії вмер КВКшник Масляков
У Росії на 83-му році життя помер ведучий КВК Олександр Масляков. Про це повідомляється на Telegram-каналі КВК.
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Причину смерті не вказано.
Масляков вів КВК з 1964 року. Він вирізнявся своєю антиукраїнською діяльністю – неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Крим після 2014 року, а навесні 2021 року "офіційно визнав" так звану лігу КВК, представлену терористами ДНР.
- Президент Володимир Зеленський близько 10 років був учасником КВК і мав конфлікт з Масляковом, про який він розповідав в інтерв'ю Дмитру Гордону.
- У червні 2022-го Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Маслякова та інших російських коміків та спортсменів, які брали участь у заходах у тимчасово окупованому Криму.
- Однак у грудні 2023-го Схеми писали, що Маслякови з КВК, які підтримали Путіна та гастролювали у Маріуполі, досі не під санкціями в Україні.