У Росії вмер КВКшник Масляков
Олександр Масляков (Фото: 7 днів)

У Росії на 83-му році життя помер ведучий КВК Олександр Масляков. Про це повідомляється на Telegram-каналі КВК.

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Причину смерті не вказано.

Масляков вів КВК з 1964 року. Він вирізнявся своєю антиукраїнською діяльністю – неодноразово незаконно відвідував тимчасово окупований Крим після 2014 року, а навесні 2021 року "офіційно визнав" так звану лігу КВК, представлену терористами ДНР.

  • Президент Володимир Зеленський близько 10 років був учасником КВК і мав конфлікт з Масляковом, про який він розповідав в інтерв'ю Дмитру Гордону.
  • У червні 2022-го Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти Маслякова та інших російських коміків та спортсменів, які брали участь у заходах у тимчасово окупованому Криму.
  • Однак у грудні 2023-го Схеми писали, що Маслякови з КВК, які підтримали Путіна та гастролювали у Маріуполі, досі не під санкціями в Україні.
Олександр МасляковКВК