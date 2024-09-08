В России умер КВНщик Масляков
В России на 83-м году жизни умер ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается на Telegram-канале КВН.
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Причина смерти не указана.
Масляков вел КВН с 1964 года. Он отличался своей антиукраинской деятельностью – неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Крым после 2014 года, а весной 2021 года "официально признал" так называемую лигу КВН, представленную террористами ДНР.
- Президент Владимир Зеленский около 10 лет был участником КВН и у него был конфликт с Масляковом, о котором он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.
- В июне 2022-го Кабмин предложил СНБО ввести санкции против Маслякова и других российских комиков и спортсменов, участвовавших в мероприятиях во временно оккупированном Крыму.
- Однако в декабре 2023-го Схемы писали, что Масляковы из КВН, которые поддержали Путина и гастролировали в Мариуполе, до сих пор не под санкциями в Украине.