В России умер КВНщик Масляков
Александр Масляков (Фото: 7 дней)

В России на 83-м году жизни умер ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается на Telegram-канале КВН.

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Причина смерти не указана.

Масляков вел КВН с 1964 года. Он отличался своей антиукраинской деятельностью – неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Крым после 2014 года, а весной 2021 года "официально признал" так называемую лигу КВН, представленную террористами ДНР. 

  • Президент Владимир Зеленский около 10 лет был участником КВН и у него был конфликт с Масляковом, о котором он рассказывал в интервью Дмитрию Гордону.
  • В июне 2022-го Кабмин предложил СНБО ввести санкции против Маслякова и других российских комиков и спортсменов, участвовавших в мероприятиях во временно оккупированном Крыму. 
  • Однако в декабре 2023-го Схемы писали, что Масляковы из КВН, которые поддержали Путина и гастролировали в Мариуполе, до сих пор не под санкциями в Украине.
Александр МасляковКВН