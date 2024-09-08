В России умер КВНщик Масляков

Ему было 82 года

Александр Масляков (Фото: 7 дней)

В России на 83-м году жизни умер ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается на Telegram-канале КВН.

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Причина смерти не указана.

Масляков вел КВН с 1964 года. Он отличался своей антиукраинской деятельностью – неоднократно незаконно посещал временно оккупированный Крым после 2014 года, а весной 2021 года "официально признал" так называемую лигу КВН, представленную террористами ДНР.