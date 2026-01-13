Українці другий рік поспіль найбільше довіряють ЗСУ серед силовиків – опитування

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Українці серед силових і правоохоронних органів проявляють найбільшу довіру до Збройних Сил України. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Так, станом на грудень 2025 року Силам оборони довіряють 94% опитаних і лише 2% не довіряють. Подібний високий показник був і в грудні 2024 року – 92% довіряли, а 2% висловлювали недовіру.

Довіра Службі безпеки України, за даними КМІС, у 2025 році зберігається на високому рівні, але є нижчою за показники 2024 року: 51% минулого року проти 54% позаминулого року. Недовіру до СБУ в 2020-му висловили 26%, а в 2024 році – 21%.

"Баланс довіри-недовіри становить +25%. Торік було +33", – зазначили в КМІС.

Нацполіції у 2025 році довіру висловили 35% опитаних українців, а недовіру – 46%. У 2024 році показники становили 37% та 38% відповідно. Як зазначили в опитуванні, баланс довіри-недовіри знизився з -1% до -11%.

Також у 2025 році вперше до опитування додали запитання про Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Довіру висловили 50% опитаних, а недовіру – 31%. За висновками КМІС, баланс довіри-недовіри є позитивним і становить +19%.

Довіру судам та прокурорам в опитуванні назвали "критично низькою". Лише 15% українців у 2025 році висловили довіру судам і 12% – прокурорам. Не довіряють, відповідно, 62% і 64%. Порівняно з 2024 роком роком ситуація істотно не змінилася, зазначили в КМІС.

Рейтинг довіри-недовіри украхнців (Інфографіка: КМІС)

Довідка. Власне опитування КМІС громадської думки під назвою "Омнібус" було проведене 26 листопада - 29 грудня 2025 року телефоном. Було опитано 1001 респондента віком від 18 років, які на момент опитування проживали на підконтрольній Україні території. За звичайних умов статистична похибка становить від 1,8% від до 4,1%, але під час повномасштабної війни додається "певне систематичне відхилення".