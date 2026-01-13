Украинцы второй год подряд больше всего доверяют ВСУ среди силовиков – опрос
Украинцы среди силовых и правоохранительных органов проявляют наибольшее доверие к Вооруженным Силам Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Так, по состоянию на декабрь 2025 года Силам обороны доверяют 94% опрошенных и только 2% не доверяют. Подобный высокий показатель был и в декабре 2024 года – 92% доверяли, а 2% выражали недоверие.
Доверие Службе безопасности Украины, по данным КМИС, в 2025 году сохраняется на высоком уровне, но ниже показателей 2024 года: 51% в прошлом году против 54% в позапрошлом году. Недоверие к СБУ в 2020-м выразили 26%, а в 2024 году – 21%.
"Баланс доверия-недоверия составляет +25%. В прошлом году было +33", – отметили в КМИС.
Нацполиции в 2025 году доверие выразили 35% опрошенных украинцев, а недоверие – 46%. В 2024 году показатели составляли 37% и 38% соответственно. Как отметили в опросе, баланс доверия-недоверия снизился с -1% до -11%.
Также в 2025 году впервые в опрос добавили вопрос о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). Доверие выразили 50% опрошенных, а недоверие – 31%. Согласно выводам КМИС, баланс доверия-недоверия является положительным и составляет +19%.
Доверие судам и прокурорам в опросе назвали "критически низким". Лишь 15% украинцев в 2025 году выразили доверие судам и 12% – прокурорам. Не доверяют, соответственно, 62% и 64%. По сравнению с 2024 годом ситуация существенно не изменилась, отметили в КМИС.
