Військовому довелось їхати у тамбурі через службового собаку. Укрзалізниця прокоментувала

Фото: Instagram-акаунт Дарії Бронської

Український військовий був змушений їхати декілька годин у тамбурі поїзда, оскільки разом з ним був великий службовий собака. Про цю ситуацію в Instagram розповіла пасажирка того ж вагона Дарія Бронська.

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За словами жінки, військовий пояснив їй, що йому не дозволили пройти в вагон через собаку, тому вони майже три години їхали в тамбурі. Запитавши у працівника Укрзалізниці щодо правил перевезення тварин, пасажирці відповіли, що якщо пес у холці вище за 45 см, то він не може їхати у вагоні.

"Невже не знайдеться якогось кутка-місця хоча б біля полиці для валіз? Я подорожувала світом і багато де помічала, що тварина – друг людини й має доступ скрізь, куди потрібно власнику. Але, на жаль, не в Україні", – обурилася жінка.

Instagram-акаунт Дарії Бронської

Пізніше УЗ зв’язалася з авторкою публікації в особистих повідомленнях. Листування жінка опублікувала в сториз. В компанії пояснили, що є затверджені Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури правила перевезення тварин, яких пасажири мають дотримуватися.

Згідно з ними, у регіональних поїздах собаки великих порід (вищі за 45 см у холці) перевозяться в крайніх тамбурах першого й останнього вагонів під наглядом супроводжувача, водночас на них має бути намордник та повідець. Також такі тварини можуть подорожувати в окремому купе за умови викупу всіх місць у ньому.

Дрібні тварини розміщуються у спеціальних переносках на місцях, призначених для ручної поклажі, на руках у пасажира або під місцями для сидіння.

Також в УЗ визнали, що правила застарілі й команда працює над оновленням.

"Наразі ми вивчили досвід іноземних залізниць, напрацювали низку пропозицій та рекомендацій, тому найближчим часом вони будуть розглянуті усіма причетними фахівцями Укрзалізниці", – заявили в компанії.

Однак в УЗ зазначили, що це складний і довготривалий процес. А відповідне рішення про зміну правил має ухвалити Кабінет міністрів.

Instagram-акаунт Дарії Бронської