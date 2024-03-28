Военному пришлось ехать в тамбуре из-за служебной собаки. Укрзалізниця прокомментировала

В УЗ заявили, что в настоящее время действуют устаревшие правила перевозки животных, и пообещали обновить их

Фото: Instagram-аккаунт Дарьи Бронской

Украинский военный был вынужден ехать несколько часов в тамбуре поезда, поскольку вместе с ним была большая служебная собака. Об этой ситуации в Instagram рассказала пассажирка того же вагона Дарья Бронская.

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По словам женщины, военный объяснил ей, что ему не разрешили пройти в вагон из-за собаки, поэтому почти три часа они ехали в тамбуре. Спросив у работника Укрзалізниці о правилах перевозки животных, пассажирке ответили, что если собака в холке выше 45 см, то она не может ехать в вагоне.

"Неужели не найдется какого-нибудь места хотя бы возле полки для чемоданов? Я путешествовала по миру и много где замечала, что животное – друг человека и имеет доступ везде, куда нужно владельцу. Но, к сожалению, не в Украине", – возмутилась женщина.

Instagram-аккаунт Дарьи Бронской

Позже УЗ связалась с автором публикации в личных сообщениях. Переписку женщина опубликовала в сториз. В компании пояснили, что правила перевозки животных утверждены Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры, пассажиры должны их соблюдать.

Согласно им, в региональных поездах собаки больших пород (выше 45 см в холке) перевозятся в крайних тамбурах первого и последнего вагонов под наблюдением сопровождающего, при этом на них должен быть намордник и поводок. Также такие животные могут путешествовать в отдельном купе при условии выкупа всех мест в нем.

Мелкие животные размещаются в специальных переносках на местах, предназначенных для ручной клади, на руках у пассажира или под местами для сидения.

При этом в УЗ признали, что правила устаревшие и команда работает над обновлением.

"В настоящее время мы изучили опыт иностранных железных дорог, наработали ряд предложений и рекомендаций, поэтому в ближайшее время они будут рассмотрены всеми причастными специалистами Укрзалізниці", – заявили в компании.

Однако в УЗ отметили, что это сложный и длительный процесс. А соответствующее решение об изменении правил должен принять Кабинет министров.

Instagram-аккаунт Дарьи Бронской