Вночі українці бачили яскравий спалах у небі. Астроном Кажанов пояснив, що це було – відео
У ніч проти 1 травня жителі Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської та Запорізької областей бачили яскравий спалах у небі. Астроном Харківського планетарію Володимир Кажанов повідомив, що, найімовірніше, це був політ боліда – одного з видів метеорита.
"Близько 01:15 у небі над багатьма областями України було зафіксовано спалах під час падіння космічного тіла. Політ цього "суперболіда" супроводжувався спалахами, можна було помітити різницю кольору його сліду. Яскравість була така, що об'єкти на Землі відкидали тіні", – написав він.
За словами Кажанова, причиною цього явища є входження в атмосферу Землі чималого метеорита.
За першими оцінками, його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів, додав науковець. Він зазначив, що існує велика ймовірність падіння уламків цього космічного тіла на поверхню Землі.
Знову метеор. Чому воно все летить до нас 🤨 #метеорит pic.twitter.com/Ef70fsOQYS— маркетологиня (@juicyStilet) April 30, 2024
- 19 квітня 2023 року у Києві було видно яскравий спалах, місцева влада заявила про нібито падіння супутника NASA.
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