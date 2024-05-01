Вночі українці бачили яскравий спалах у небі. Астроном Кажанов пояснив, що це було – відео

За словами науковця, причиною цього явища є входження в атмосферу Землі чималого метеорита

Болід (Ілюстративне фото / Yahoo News)

У ніч проти 1 травня жителі Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської та Запорізької областей бачили яскравий спалах у небі. Астроном Харківського планетарію Володимир Кажанов повідомив, що, найімовірніше, це був політ боліда – одного з видів метеорита.

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"Близько 01:15 у небі над багатьма областями України було зафіксовано спалах під час падіння космічного тіла. Політ цього "суперболіда" супроводжувався спалахами, можна було помітити різницю кольору його сліду. Яскравість була така, що об'єкти на Землі відкидали тіні", – написав він.

За словами Кажанова, причиною цього явища є входження в атмосферу Землі чималого метеорита.

За першими оцінками, його розмір може бути від 0,5 до кількох метрів, додав науковець. Він зазначив, що існує велика ймовірність падіння уламків цього космічного тіла на поверхню Землі.

Знову метеор. Чому воно все летить до нас 🤨 #метеорит pic.twitter.com/Ef70fsOQYS — маркетологиня (@juicyStilet) April 30, 2024

ДОВІДКА Болід – це великий вогняно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, що рухається в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами. Входячи в атмосферу з надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється оболонка, що світиться, з розжарених газів. Боліди часто мають помітний кутовий діаметр, їх видно навіть удень. Політ боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім. Болід – це великий вогняно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що виглядає як вогняна куля, що рухається в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих твердих частинок, які називаються метеорними тілами. Входячи в атмосферу з надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування, і навколо неї утворюється оболонка, що світиться, з розжарених газів. Боліди часто мають помітний кутовий діаметр, їх видно навіть удень. Політ боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім.

19 квітня 2023 року у Києві було видно яскравий спалах, місцева влада заявила про нібито падіння супутника NASA.

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