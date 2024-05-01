Ночью украинцы видели яркую вспышку в небе. Астроном Кажанов объяснил, что это – видео

Болид (Иллюстративное фото / Yahoo News)

В ночь на 1 мая жители Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областей видели яркую вспышку в небе. Астроном Харьковского планетария Владимир Кажанов сообщил, что, скорее всего, это был полет болида – одного из видов метеорита.

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"Около 01:15 в небе над многими областями Украины была зафиксирована вспышка во время падения космического тела. Полет этого "суперболида" сопровождался вспышками, можно было заметить разницу цвета его следа. Яркость была такая, что объекты на Земле отбрасывали тени", – написал он.

По словам Кажанова, причиной этого явления является вхождение в атмосферу Земли немалого метеорита.

По первым оценкам, его размер может быть от 0,5 до нескольких метров, добавил ученый. Он отметил, что существует большая вероятность падения обломков этого космического тела на поверхность Земли.

Снова метеор. Почему оно все летит к нам 🤨 #метеорит pic.twitter.com/Ef70fsOQYS - маркетолог (@juicyStilet) April 30, 2024

СПРАВКА Болид – это большой огненно-яркий метеор, довольно редкое явление, которое выглядит как движущийся в небе огненный шар. Явление вызывается попаданием в плотные слои атмосферы больших твердых частиц, называемых метеорными телами. Входя в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, частица нагревается в результате торможения, и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из раскаленных газов. Болиды часто имеют заметный угловой диаметр, они видны даже днем. Полет болида нередко сопровождается звуками, напоминающими гром. Болид – это большой огненно-яркий метеор, довольно редкое явление, которое выглядит как движущийся в небе огненный шар. Явление вызывается попаданием в плотные слои атмосферы больших твердых частиц, называемых метеорными телами. Входя в атмосферу со сверхзвуковой скоростью, частица нагревается в результате торможения, и вокруг нее образуется светящаяся оболочка из раскаленных газов. Болиды часто имеют заметный угловой диаметр, они видны даже днем. Полет болида нередко сопровождается звуками, напоминающими гром.

19 апреля 2023 года в Киеве была видна яркая вспышка, местные власти заявили о якобы падении спутника NASA.

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