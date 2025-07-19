"Все, пацани, це смерть". Зеленський нагородив двох підлітків, яких росіяни вбили в Бердянську

Оганнісян та Хаганов не приховували проукраїнської позиції в окупації, через що зазнавали катувань від росіян

Микита Хаганов та Тігран Оганнісян (Фото: Локатор Медіа)

16-річні Тігран Оганнісян та Микита Хаганов, яких 24 червня 2023 року росіяни вбили в тимчасово окупованому Бердянську, нагороджені орденами Свободи посмертно. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, повідомили в Офісі президента.

Попри окупацію міста у 2022 році, підлітки залишилися в Бердянську. Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупантів. Його викрали з дому, де він жив з бабусею, катували, в тому числі електрошоком, та імітували розстріл. Хлопець був арештований російськими гауляйтерами.

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року його намагалися арештувати, допитували його разом із батьком, а згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти підлітка готували до суду та планували ув'язнити його до 20 років за ґратами.

Хлопці були друзями. Росіяни вбили їх 23 червня 2023 року, зазначили в Офісі президента. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!".

Росіяни після двох років з моменту вбивства так і не віддали тіла вбитих рідним.