"Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну". Полеглий "азовець" Грінка отримав звання Героя

Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя Назарію Гринцевичу, який повернувся на службу після полону і загинув

Назарій Гринцевич (Фото: Instagram / grintsevithn)

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу (позивний Грінка). Указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Звання надано Грінці посмертно – "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Парамедик Грінка був одним з оборонців Маріуполя і наймолодшим там серед "азовців".

Свій 19-й день народження (10 березня 2022-го) він зустрів, боронячи Маріуполь.

Коли був наказ припинити оборону міста, Грінка разом з іншими українськими воїнами потрапив у російський полон.

21 вересня 2022 року відбувся обмін військовополоненими, в межах якого до України повернулася частина захисників "Азовсталі", серед яких був і Грінка.

Після звільнення з полону він разом із товаришами заснував "Контакт 12" – підрозділ спецпризначення артилерії 12 бригади "Азов". Там він був командиром взводу оптичних спостерігачів.

Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року на Луганському напрямку в Серебрянському лісі.

Серед українців стала відомою "настанова" Гринцевича: "Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".

Це ж гасло лунало з вуст сотень людей під час прощання із полеглим воїном.