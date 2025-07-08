"Любіть маму, їжте кашу, любіть Україну". Полеглий "азовець" Грінка отримав звання Героя
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Назарію Гринцевичу (позивний Грінка). Указ опубліковано на сайті Офісу президента.
Звання надано Грінці посмертно – "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".
Парамедик Грінка був одним з оборонців Маріуполя і наймолодшим там серед "азовців".
Свій 19-й день народження (10 березня 2022-го) він зустрів, боронячи Маріуполь.
Коли був наказ припинити оборону міста, Грінка разом з іншими українськими воїнами потрапив у російський полон.
21 вересня 2022 року відбувся обмін військовополоненими, в межах якого до України повернулася частина захисників "Азовсталі", серед яких був і Грінка.
Після звільнення з полону він разом із товаришами заснував "Контакт 12" – підрозділ спецпризначення артилерії 12 бригади "Азов". Там він був командиром взводу оптичних спостерігачів.
Гринцевич загинув у бою 6 травня 2024 року на Луганському напрямку в Серебрянському лісі.
Серед українців стала відомою "настанова" Гринцевича: "Що б не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну".
Це ж гасло лунало з вуст сотень людей під час прощання із полеглим воїном.
- 28 червня, у День конституції, звання Героя отримав учасник висадки на "Азовсталь", боєць Третьої штурмової бригади Олександр Іванцов.
- 29 червня звання Героя отримав український військовий льотчик Максим Устименко.