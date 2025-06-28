Учасник десанту на Азовсталь, головний рабин та Пивоваров: кого нагородили на День Конституції

Звання Героя України отримав молодший сержант Олександр Іванцов, який добровольцем взяв участь у висадці в Маріуполі, а згодом самостійно вийшов з оточення

Президент Володимир Зеленський та молодший сержант Олександр Іванцов (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відзначив широкий перелік українців державними нагородами з нагоди Дня Конституції. Відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави, про урочисте вручення повідомив Офіс президента.

Звання Героя України особисто отримали двоє військових. Молодший сержант, боєць Третьої штурмової бригади Олександр Іванцов, який у березні 2022 року добровольцем взяв участь в операції Головного управління розвідки з висадки десанту з гелікоптерів на Азовсталь.

"Відбивав ворожі атаки на лівому березі Маріуполя та знищив 20 окупантів. Самостійно вийшов з оточення, пройшовши понад 100 км окупованої території Донеччини. Зараз Олександр Іванцов знищує озброєння й техніку ворога на Донеччині та Луганщині", – розповіли в ОП.

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Також найвищу нагороду отримав молодший лейтенант Петро Герасимович, який у 2014-2019 роках брав участь в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил, а у 2022-му замінував та знищив логістичні шляхи загарбників на Київщині.

"Торік на Донеччині вів бій, перебуваючи під обстрілом із ворожого вогнемета, але зазнав численних поранень від удару "шахеда". Зараз проходить реабілітацію. Загалом Петро Герасимович знищив 49 окупантів, 6 БМП, 3 танки, БпЛА "Орлан", 2 автомобілі "Урал", КамАЗ із боєприпасами та 120-міліметровий міномет", – наголосили у глави держави.

Президент передав ордени рідним загиблих Героїв України: йдеться про солдата Остапа Макарова, полковника Віктора Поливяного, старшого лейтенанта Миколу Скидана та журналістку, волонтерку й парамедикиню Ірину Цибух.

Також Зеленський відзначив орденами та державними званнями військових, посадовців, лікарів і донорів, освітян і науковців, митців, суспільних та релігійних діячів.

Зокрема, орден за "Заслуги" І ступеня отримав Василь Стасюк, художній керівник Національного будинку органної та камерної музики України, а нагороду другого ступеня – Моше Асман, головний рабин Києва й України.

Серед інших звання заслуженого артиста дали співаку Артему Пивоварову, а заслуженого художника – Юрію Вакуленку (повний перелік за цим посиланням).