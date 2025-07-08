"Любите маму, ешьте кашу, любите Украину". Павший "азовец" Гринка получил звание Героя

Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Назарию Гринцевичу, который вернулся на службу после плена и погиб

Назарий Гринцевич (Фото: Instagram / grintsevithn)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" младшему лейтенанту Назарию Гринцевичу (позывной Гринка). Указ опубликован на сайте Офиса президента.

Звание присвоено Гринке посмертно – "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу".

Парамедик Гринка был одним из защитников Мариуполя и самым молодым там среди "азовцев".

Свой 19-й день рождения (10 марта 2022-го) он встретил, защищая Мариуполь.

Когда был приказ прекратить оборону города, Гринка вместе с другими украинскими воинами попал в российский плен.

21 сентября 2022 года состоялся обмен военнопленными, в рамках которого в Украину вернулась часть защитников "Азовстали", среди которых был и Гринка.

После освобождения из плена он вместе с товарищами основал "Контакт 12" – подразделение спецназначения артиллерии 12-й бригады "Азов". Там он был командиром взвода оптических наблюдателей.

Гринцевич погиб в бою 6 мая 2024 года на Луганском направлении в Серебрянском лесу.

Среди украинцев стало известным "напутствие" Гринцевича: "Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину".

Этот же лозунг звучал из уст сотен людей во время прощания с павшим воином.