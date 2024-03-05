У Києві сталася пожежа на території екопарку Осокорки, повідомив місцевий активіст Михайло Петелицький. Він стверджує, що мав місце підпал.

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"Масштабний підпал на Осокорках, горять заказник "Осокорківські луки" і заказник "озеро Тягле". Палають десятки гектарів заповідних водно-болотних угідь", – написав Петелицький.

За його словами, за день перед цим у Telegram-групі спільноти активістів та місцевих мешканців, що борються проти забудови території екопарку, невідомі виклали відео, на якому підпалювали купу гілля та дерево сосну й насміхалися зі словами "Ой, дивіться.. хтось підпалив гілля в Екопарку". Сам активіст каже, що не встиг завантажити це відео – і його встигли видалити.

Петелицький заявив, що громада підозрює у замовних діях забудовника Stolitsa Group. Компанія наразі не коментувала такі заяви.

Фото: Facebook Mykhailo Petelytskyy

ОНОВЛЕНО о 20:53. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві повідомило, що поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету.

На місці події працюють всі відповідні служби, аби запобігти поширенню вогню та ліквідувати пожежу, зазначили у відомстві.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Читайте великий матеріал LIGA.net про те, чому забудова "Екопарку Осокорки" загрожує довкіллю та руйнує екосистему Києва.

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