В Киеве произошел пожар на территории экопарка Осокорки, сообщил местный активист Михаил Петелицкий. Он утверждает, что имел место поджог.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Масштабный поджог на Осокорках, горят заказник "Осокорковские луга" и заказник "озеро Тяглее". Пылают десятки гектаров заповедных водно-болотных угодий", – написал Петелицкий.

По его словам, за день перед этим в Telegram-группе сообщества активистов и местных жителей, борющихся против застройки территории экопарка, неизвестные выложили видео, на котором поджигали кучу веток и дерево сосну и насмехались со словами "Ой, смотрите... кто-то поджег ветки в Экопарке". Сам активист говорит, что не успел скачать это видео – и его успели удалить.

Петелицкий заявил, что община подозревает в заказных действиях застройщика Stolitsa Group. Компания пока не комментировала такие заявления.

LIGA.net обратилась за комментарием в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и опубликует ее ответ как только его получит.

Фото: Facebook Mykhailo Petelytskyy

Читайте большой материал LIGA.net о том, почему застройка "Экопарка Осокорки" угрожает окружающей среде и разрушает экосистему Киева.

Читайте также: Окружены высотками. Как живут жители частного сектора около метро "Славутич"