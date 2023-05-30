RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Запоріжжя за п’ять годин залило двомісячною нормою опадів – відео наслідків видео

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 21:24
Відео: ДСНС
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту
Український дрон-камікадзе влетів у лобове скло вантажівки росіян – FPV-відео з фронту

Сьогодні, 30 травня, у Запоріжжі та Запорізькому районі за п’ять годин негоди випала майже двомісячна норма опадів – 76,8 мм. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що внаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах Запоріжжя впали дерева на проїжджу частину. За допомогою спецобладнання дерева розпиляли та прибрали з доріг.

Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень і однієї з лікарень міста. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 кубометрів води.

Місцеві Telegram-канали також публікували відео наслідків негоди. На дорогах були затори, деякі ділянки транспорт взагалі не міг проїхати.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, як допомагає воювати прогноз погоди – наступи, авіація, десанти

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
погодадощдснсзапоріжжяопади
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 