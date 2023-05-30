Сьогодні, 30 травня, у Запоріжжі та Запорізькому районі за п’ять годин негоди випала майже двомісячна норма опадів – 76,8 мм. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Рятувальники повідомили, що внаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах Запоріжжя впали дерева на проїжджу частину. За допомогою спецобладнання дерева розпиляли та прибрали з доріг.

Через велику кількість опадів відбулося підтоплення підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень і однієї з лікарень міста. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 кубометрів води.

Місцеві Telegram-канали також публікували відео наслідків негоди. На дорогах були затори, деякі ділянки транспорт взагалі не міг проїхати.

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