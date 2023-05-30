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Запорожье за пять часов залило двухмесячной нормой осадков – видео последствий видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2023, 21:24
Видео: ГСЧС
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Сегодня, 30 мая, в Запорожье и Запорожском районе за пять часов непогоды выпала почти двухмесячная норма осадков – 76,8 мм. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что в результате неблагоприятных погодных условий в нескольких районах Запорожья упали деревья на проезжую часть. С помощью спецоборудования деревья распилили и убрали с дорог.

Из-за обилия осадков произошло подтопление подвальных помещений жилых домов, складских и офисных помещений и одной из больниц города. Спасатели с помощью мотопомпы откачали более 100 кубометров воды.

Местные Telegram-каналы тоже публиковали видео последствий непогоды. На дорогах были пробки, некоторые участки транспорт вообще не мог проехать.

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Оксана Житнюк
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