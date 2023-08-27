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Берінчик переміг Їгіта та залишив за собою пояс чемпіона

Этот материал также доступен на русском
27.08.2023, 00:23
Берінчик переміг Їгіта та залишив за собою пояс чемпіона - Фото
Денис Берінчик (Скріншот)

Український боксер, чемпіон WBO International Денис Берінчик (17-0, 9 КО) рішенням суддів переміг у чемпіонському бою шведа Ентоні Їгіта (26-4-1, 10 KO) та захистив пояс WBO International у легкій вазі. Про це повідомляє Vringe.

Глядачі у польському Вроцлаві побачили яскравий вихід Дениса Берінчика в образі вікінга з сокирою за плечима. На атрибуті був напис "Слава Україні".

Бій тривав усі відведені 12 раундів. Український боксер володів серйозною перевагою.

"Бійка у вирішальній трихвилинці. Несподівано розмін не на користь фаворита. Не ризикнув Їгіт піти на загострення трохи раніше. Не виключено, що буде шкодувати про це рішення", – описують бій кореспонденти Vringe.

Рахунок суддів: 117-111, 115-113 й 116-112 на користь українця.

Ефектний вихід Берінчика на ринг можна подивитися тут.

Мілана Головань
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боксспортденис берінчикентоні їгіт
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