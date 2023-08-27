Беринчик победил гита и оставил за собой пояс чемпиона

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) решением судей победил в чемпионском бою шведа Энтони Йигита (26-4-1, 10 KO) и защитил пояс WBO International в легком весе. Об этом сообщает VRINGE.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Зрители в польском Вроцлаве увидели яркий выход Дениса Беринчика в образе викинга с топором за плечами. На атрибуте была надпись "Слава Украине".

Бой длился все отведенные 12 раундов. Украинский боксер обладал серьезным преимуществом.

"Драка в решающей трехминутке. Неожиданно размен не в пользу фаворита. Не рискнул Йигит пойти на обострение чуть раньше. Не исключено, что будет жалеть об этом решении", – описывают бой корреспонденты VRINGE.

Счет судей: 117-111, 115-113 и 116-112 в пользу украинца.

Эффектный выход Беринчика на ринг можно посмотреть здесь.

В 2021 году Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.

В 2022 году Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди единогласным решением судей, отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.