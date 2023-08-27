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Беринчик победил гита и оставил за собой пояс чемпиона

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 00:23
Беринчик победил гита и оставил за собой пояс чемпиона - Фото
Денис Беринчик (Скриншот)

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) решением судей победил  в чемпионском бою шведа Энтони Йигита (26-4-1, 10 KO) и защитил пояс WBO International в легком весе. Об этом сообщает VRINGE.

Зрители в польском Вроцлаве увидели яркий выход Дениса Беринчика в образе викинга с топором за плечами. На атрибуте была надпись "Слава Украине".

Бой длился все отведенные 12 раундов. Украинский боксер обладал серьезным преимуществом.

"Драка в решающей трехминутке. Неожиданно размен не в пользу фаворита. Не рискнул Йигит пойти на обострение чуть раньше. Не исключено, что будет жалеть об этом решении", – описывают бой корреспонденты VRINGE.

Счет судей: 117-111, 115-113 и 116-112 в пользу украинца.

Эффектный выход Беринчика на ринг можно посмотреть здесь.

Милана Головань
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СпортбоксДенис Беринчикэнтони игит
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