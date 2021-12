Бокс. Беринчик в титульном бое победил россиянина

Украинский боксер Денис Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе (до 61,2 кг). Об этом сообщает vRINGe.

Бой проходил под Киевом – в ТРЦ Терминал в Броварах. В первых раундах Беринчик "дергал" россиянина, однако тот в ответ "сбивал прицел" украинцу.

Denys Berinchyk comes to the ring in Brovari, Ukraine! pic.twitter.com/9znEcdIC1x

В начале пятого раунда Беринчик провел несколько успешных атак, однако затем ответил и Чаниев. В конце раунда у украинского боксера был разбит нос. В следующих трехминутках темп боя немного успокоился.

В последних раундах Беринчик действовал агрессивно, однако добиться досрочной победы не смог. В результате украинец победил единогласным решением судей (116-112, 118-110, 118-111). Он в шестой раз защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.

Denys Berinchyk (16-0) battles through a broken nose to take a clear UD-12 victory over the game Isa Chaniev (15-3) to defend his WBO International lightweight title in Brovari, Ukraine. Official scores 116-112, 118-110 & 118-111 pic.twitter.com/lqWoxiYcS2