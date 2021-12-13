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"Какого черта?" Кличко возмущен, что Ломаченко вышел на бой не с флагом Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 11:21
Василий Ломаченко (Фото – Top Rank)

Бывший лидер супертяжелого веса в профессиональном боксе Владимир Кличко возмущен, что экс-чемпион трех весов Василий Ломаченко после победного боя с Ричардом Комми вышел не с флагом Украины, а с флагом родного Белгород-Днестровского. Отношение к этому Кличко высказал у себя в Twitter.

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Кличко процитировал определение патриотизма из Википедии ("Патриотизм или национальная гордость, – это чувство любви, преданности и привязанности к родине"), поздравил Ломаченко и спросил, как можно представлять страну, не используя ее флаг. 

Кличко закончил твит аббревиатурой "WTF" ("Какого...?"). 

"Какого черта?" Кличко возмущен, что Ломаченко вышел на бой не с флагом Украины

12 декабря Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-4, 27 КО) единогласным решением судей.

Ломаченко – чемпион Олимпиад 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов, чемпион Европы 2008 года, чемпион мира среди юниоров 2006 года, чемпион Европы среди кадетов 2004 года, многократный чемпион Украины. В профи – бывший чемпион мира в трех весовых категориях. Считается одним из наиболее титулованных боксеров Украины.

  • В мае 2021 года Ломаченко оказался в центре скандала из-за того, что установил флаг родного Белгород-Днестровского в Лос-Анджелесе.

Смотрите также: Ломаченко пытался "придавить" соперника на дуэли взглядов перед боем – видео

Сергей Бережной
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Василий Ломаченко бокс владимир кличко флаг украины чемпион
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