"Украинец дважды просил остановить бой". Василий Ломаченко победил Ричарда Комми – видео
Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО) единогласным решением судей.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Поединок прошел в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Ломаченко доминировал над соперником практически на протяжении всего боя. В седьмом раунде он также отправлял соперника в нокдаун.
Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021
"У Ломаченко не хватило смелости прикончить беззащитного бойца, поэтому он дважды просил угол Комми поступить правильно и остановить бой, чтобы ему не пришлось этого делать. Они этого не сделали", – пишет американский спортивный журналист Макс Келлерман. Однако, когда Комми восстановился, то у Ломаченко уже не получалось досрочно закончить бой. "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным", – резюмировал Келлерман.
Ломаченко выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.
- 28 ноября Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу все свои пояса чемпиона мира в легком весе.
Смотрите также: Бокс. Украинец Деревянченко проиграл Адамесу – видео
Комментарии