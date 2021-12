"Украинец дважды просил остановить бой". Василий Ломаченко победил Ричарда Комми – видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО) единогласным решением судей.

Поединок прошел в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ломаченко доминировал над соперником практически на протяжении всего боя. В седьмом раунде он также отправлял соперника в нокдаун.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb