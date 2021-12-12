"Украинец дважды просил остановить бой". Василий Ломаченко победил Ричарда Комми – видео

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО) единогласным решением судей.

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Поединок прошел в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ломаченко доминировал над соперником практически на протяжении всего боя. В седьмом раунде он также отправлял соперника в нокдаун.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021

"У Ломаченко не хватило смелости прикончить беззащитного бойца, поэтому он дважды просил угол Комми поступить правильно и остановить бой, чтобы ему не пришлось этого делать. Они этого не сделали", – пишет американский спортивный журналист Макс Келлерман. Однако, когда Комми восстановился, то у Ломаченко уже не получалось досрочно закончить бой. "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным", – резюмировал Келлерман.

Ломаченко выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.

28 ноября Лопес проиграл австралийцу Джорджу Камбососу все свои пояса чемпиона мира в легком весе.

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Владислав Сердюк

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