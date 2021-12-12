UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Украинец дважды просил остановить бой". Василий Ломаченко победил Ричарда Комми – видео

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 08:59
Ломаченко - Комми (фото - Top Rank Boxing, Twitter)

Украинский боксер Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) победил ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО) единогласным решением судей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Поединок прошел в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Ломаченко доминировал над соперником практически на протяжении всего боя. В седьмом раунде он также отправлял соперника в нокдаун. 

"У Ломаченко не хватило смелости прикончить беззащитного бойца, поэтому он дважды просил угол Комми поступить правильно и остановить бой, чтобы ему не пришлось этого делать. Они этого не сделали", – пишет американский спортивный журналист Макс Келлерман. Однако, когда Комми восстановился, то у Ломаченко уже не получалось досрочно закончить бой. "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным", – резюмировал Келлерман.

Ломаченко выиграл пояс чемпиона мира по версии WBO Inter-Continental в легком весе.

Смотрите также: Бокс. Украинец Деревянченко проиграл Адамесу – видео

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Василий Ломаченко бокс ричард комми
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 