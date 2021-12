Бокс. Украинец Деревянченко проиграл Адамесу – видео

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко проиграл доминиканцу Карлосу Адамесу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бой проходил в андеркарде вечера бокса Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Поединок длился все 10 раундов и завершился победой Адамеса решением судей: 95-95, 96-94, 97-93.

По данным CompuBox, Деревянченко нанес 562 удара, 157 попали в цель, Адамес – 564 удара, 161 точный.

Adames started fast, was more accurate and landed the cleaner punches vs. Derevyanchenko, who got himself into the fight with a pressure attack. @ShowtimeBoxing pic.twitter.com/Gjh5tHuaQo