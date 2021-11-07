Боксер №1 на планете Канело нокаутировал соперника и стал абсолютным чемпионом – видео

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде, став абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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Альварес доминировал на протяжении всего боя, начиная со второго раунда. В 11 раунде он отправил Планта в тяжелый нокдаун, а затем довел дело до нокаута. Рефери остановил поединок.

Боксеры дрались за титулы WBC, WBO, WBA и IBF.

В ночь на 10 октября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile прошел зрелищный бой двух боксеров-супертяжей – британца Тайсона Фьюри и американца Деонтея Уайлдера. Фьюри нокаутировал соперника в 11-м раунде.

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Владислав Сердюк

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