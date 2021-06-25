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Ломаченко пытался "придавить" соперника на дуэли взглядов перед боем – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 12:37
Ломаченко и Накатани (Скриншот из видео Top Rank)
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Во время пресс-конференции накануне боя Василия Ломаченко против японца Масайоши Накатани украинский боксер в шутку попытался "придавить" соперника и рассмешил его. Видео традиционной перед боем дуэли взглядов публикует Top Rank.

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Заметив очевидную разницу в росте, Ломаченко попросил японского спортсмена присесть, чтобы "сравняться". Накатани поддался, но рассмеялся от такой затеи.

Разница в росте у боксеров составляет 12 см (Ломаченко – 170, Накатани – 182 см).

Ломаченко и Накатани сойдутся на ринге в ночь с 26 на 27 июня на арене Virgin Hotels в Лас-Вегасе. Начало боя – в 05:00 по киевскому времени.

Предыдущий бой японского боксера прошел 12 декабря 2020 года. Тогда он техническим нокаутом выиграл у Феликса Вердехо и получил пояс интерконтинентального чемпиона WBO. На счету 32-летнего спортсмена 19 побед (13 из них – нокаутом) и одно поражение.

Ломаченко в предыдущий раз выходил на ринг 17 октября 2020-го. Тогда спортсмен не сумел стать абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг). Этот статус завоевал его соперник – американец Теофимо Лопес.

  • После боя Ломаченко заявил, что судьи неверно оценили его усилия в бою с Лопесом. Украинец хотел реванша, но прогнозировал, что Лопес на это не согласиться.
  • Также после боя Ломаченко перенес вторую за несколько лет операцию на плече.

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Оксана Житнюк
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Василий Ломаченко бокс Масайоши Накатани
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