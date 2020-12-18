Боксер Ломаченко настаивает: в бою с Лопесом его засудили, хочет поквитаться – видео

Боксер Василий Ломаченко настаивает, что судьи в октябре неверно оценили его усилия в бою с американцем Теофимо Лопесом, определив того в победители – и абсолютные чемпионы легкого веса (до 61,2 кг). Уроженец Белгород-Днестровского хочет реванш, но сомневается, что обидчик согласится. Об этом после двухмесячного молчания он заявил своему с кумом Александром Усиком каналу Lomus.

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Сразу после боя Василий заявил, что не согласен с решением судей. Добавил, что нужно "приехать домой и пересмотреть бой". Сейчас его уверенность в "нечестности" судей лишь выросла.

"Сегодня я говорю: я не проиграл этот поединок", – подчеркнул он.

Он считает, что взял как минимум шесть последних раундов из 12 всего, то есть наработал по меньшей мере на ничью: "Даже если бы я в первой половине взял три раунда, то я бы не выиграл. Это говорит не о предвзятости, а о заряженности. Судьи были заряжены, то есть там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно".

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Ломаченко считает, что Лопес не даст ему реванш: "Потому что они боятся: знают, что я боксировал с травмой, а в следующем поединке никто не будет ждать и тянуть (несколько раундов)".

Он не против, если некие закулисные "сценаристы" задумали трилогию с Теофимо, и сушиться до 59 из легкого веса боец не собирается.

Ломаченко резюмировал, что уже начал тренироваться, восстанавливаться и ждать звонка от промоутера Боба Арума (Top Rank) насчет предложений о следующем бое.

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