Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2022 году. В субботу Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) единогласным решением судей (117-112, 116-112, 116-112), отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

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Бой состоялся в андеркарде третьего поединка между чемпионом мира WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Победу в нем техническим нокаутом в десятом раунде одержал Фьюри.

Год назад Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.

Андрій Водяний

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