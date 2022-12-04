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Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 06:23
Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году - Фото
Фото: Queensberry Promotions

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2022 году. В субботу Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) единогласным решением судей (117-112, 116-112, 116-112), отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

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Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году

Бой состоялся в андеркарде третьего поединка между чемпионом мира WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.

Победу в нем техническим нокаутом в десятом раунде одержал Фьюри.

Андрій Водяний
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бокс Денис Беринчик
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