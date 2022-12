Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году

Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2022 году. В субботу Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) единогласным решением судей (117-112, 116-112, 116-112), отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.

