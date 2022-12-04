Денис Беринчик выиграл первый бой в 2022 году
04.12.2022, 06:23
Фото: Queensberry Promotions
Украинский боксер, чемпион WBO International Денис Беринчик (17-0, 9 КО) выиграл первый бой в 2022 году. В субботу Беринчик одержал победу над французом Иваном Менди (47-6-1, 22 КО) единогласным решением судей (117-112, 116-112, 116-112), отобрав у него титул чемпиона Европы по версии EBU в легком весе.
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Denys Berinchyk gets the nod! #FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/qkwW6UtPQT— Top Rank Boxing (@trboxing) December 3, 2022
Бой состоялся в андеркарде третьего поединка между чемпионом мира WBC в тяжелом весе Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой.
Победу в нем техническим нокаутом в десятом раунде одержал Фьюри.
- Год назад Беринчик победил россиянина Ису Чаниева и защитил титул интернационального чемпиона IBO в легком весе.
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