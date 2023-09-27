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Футбол. Якщо УЄФА допустить команди РФ до турнірів, українці не гратимуть – УАФ

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 13:52
Футбол. Якщо УЄФА допустить команди РФ до турнірів, українці не гратимуть – УАФ - Фото
Фото - Українська асоціація футболу

Українські футбольні команди не братимуть участі у турнірах із російськими клубами. Про це заявила Українська асоціація футболу у відповідь на рішення УЄФА допустити до європейських змагань юнацькі команди із РФ.

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УАФ "рішуче засуджує" рішення УЄФА щодо повернення до міжнародних змагань юнацьких (вік гравців до 17 років) команд із Росії.

"Переконані, що ухвалення подібних рішень щодо поступового повернення команд з РФ до участі у змаганнях у розпал воєнних дій, які веде Російська Федерація проти України, є безпідставним та таким, що толерують російську агресивну політику", – йдеться в заяві.

УАФ вважає за принципове дотримання попередніх рішень УЄФА та ФІФА щодо недопущення всіх російських команд до участі в міжнародних змаганнях, що проводяться під егідами цих організацій, заявляє, що "не братиме участі у жодних змаганнях за участі російських команд", і звертається до інших членів УЄФА з проханням бойкотувати матчі за участю клубів із Росії.

26 вересня в УЄФА заявили, що "дітей не слід карати за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих", і що російські юнацькі команди у новому сезоні будуть допущені до турнірів УЄФА.

ДОВІДКА. 14 квітня 2023 року Мінспорту заборонило будь-яким національним збірним України брати участь у змаганнях, на яких будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі. Згідно з наказом, обмеження на участь у змаганнях стосуються всіх представників збірних з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту.
  • 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет на чолі з президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі.
  • 31 березня міністр Кабміну Олег Немчинов заявив, що Україна не братиме участі у змаганнях, на які будуть допущені атлети з РФ.

Читайте також: Розбір | Змагання з росіянами та білорусами: спортсмени про заборону участі у турнірах

Сергій Бережний
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