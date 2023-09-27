Футбол. Если УЕФА допустит команды РФ к турнирам, украинцы играть не будут – УАФ

Украинские футбольные команды не будут участвовать в турнирах с российскими клубами. Об этом заявила Украинская ассоциация футбола в ответ на решение УЕФА допустить к европейским соревнованиям юношеские команды из РФ.

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УАФ "решительно осуждает" решение УЕФА о возвращении к международным соревнованиям юношеских (возраст игроков до 17 лет) команд из России.

"Убеждены, что принятие подобных решений относительно постепенного возвращения команд из России к участию в соревнованиях в разгар военных действий, которые ведет РФ против Украины, безосновательно и является подыгрыванием российской агрессивной политике", – сказано в заявлении.

УАФ считает принципиальным соблюдение предыдущих решений УЕФА и ФИФА о недопущении всех российских команд к участию в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидами этих организаций, заявляет, что "не будет участвовать ни в каких соревнованиях с участием российских команд", и обращается к другим членам УЕФА с просьбой бойкотировать матчи с участием клубов из России.

26 сентября в УЕФА заявили, что "детей не следует наказывать за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых", и что российские юношеские команды в новом сезоне будут допущены к турнирам УЕФА.

СПРАВКА. 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины . 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях , на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси. Согласно приказу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей сборных по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

31 марта министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены атлеты из РФ.

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