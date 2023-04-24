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Несмотря на запрет Минспорта, футбольная сборная будет выступат в отборе к Евро-2024 – УАФ

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24.04.2023, 14:28
Несмотря на запрет Минспорта, футбольная сборная будет выступат в отборе к Евро-2024 – УАФ - Фото
Сборная Украины по футболу (Фото: EPA)

Несмотря на запрет Министерства молодежи и спорта участвовать в соревнованиях вместе с белорусами и россиянами, национальная футбольная сборная продолжит выступления в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

Он напомнил, что решением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27 мая 2022 года коллективы из Украины и Беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

По словам Павелко, в свою очередь Минспорт будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие белорусские команды.

Как объяснил чиновник, в случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для дальнейшего участия в соревнованиях должны быть задействованы требования о запрете участия украинцам в международных спортивных соревнованиях вместе с белорусами и россиянами.

Глава УАФ также отметил, что 25 апреля рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне.

"Нет никаких препятствий и для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", – добавил Павелко.

LIGA.Life спросила украинских спортсменов о запрете участия в международных соревнованиях, где будут представители РФ и Белоруссии.

СПРАВКА. 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях, на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси. Согласно приказу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей сборных по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.
  • 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
  • 31 марта министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены атлеты из РФ.

Читайте также: Более 30 стран призвали МОК не допускать россиян и белорусов на Олимпиаду

Олег Васьків
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Министерство молодежи и спорта Андрей Павелко Спорт футбол Евро-2024 сборная украины уаф
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