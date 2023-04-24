Несмотря на запрет Минспорта, футбольная сборная будет выступат в отборе к Евро-2024 – УАФ

Несмотря на запрет Министерства молодежи и спорта участвовать в соревнованиях вместе с белорусами и россиянами, национальная футбольная сборная продолжит выступления в отборе к чемпионату Европы 2024 года. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко.

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Он напомнил, что решением исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от 27 мая 2022 года коллективы из Украины и Беларуси будут разводить между собой при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации.

По словам Павелко, в свою очередь Минспорт будет осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие белорусские команды.

Как объяснил чиновник, в случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для дальнейшего участия в соревнованиях должны быть задействованы требования о запрете участия украинцам в международных спортивных соревнованиях вместе с белорусами и россиянами.

Глава УАФ также отметил, что 25 апреля рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне.

"Нет никаких препятствий и для выступлений молодежной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждем ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии", – добавил Павелко.

LIGA.Life спросила украинских спортсменов о запрете участия в международных соревнованиях, где будут представители РФ и Белоруссии.

СПРАВКА. 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины . 14 апреля 2023 года Минспорта запретило любым национальным сборным Украины участвовать в соревнованиях , на которых будут присутствовать спортсмены из России и Беларуси. Согласно приказу, ограничения на участие в соревнованиях касаются всех представителей сборных по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет во главе с президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

31 марта министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что Украина не будет участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены атлеты из РФ.

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Олег Васьків

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