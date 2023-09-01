"Ніяких російських і білоруських спортсменів" – МОК про Азійські ігри-2023

Олімпійська рада Азії заявила, що спортсменів із Росії та Білорусі не допущено до змагань на Азійських іграх, які починаються 23 вересня. Це рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. Про це повідомляє видання Indian Express.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Жодних російських і білоруських спортсменів на Азійських іграх не буде. Це рішення МОК, а не Олімпійської ради Азії", – сказали виданню в ОРА.

Раніше в ОРА погодилися допустити на Азійські ігри максимум 500 спортсменів із двох країн, щоб вони змогли пройти олімпійську кваліфікацію. Однак це рішення мав схвалити МОК, підтверджувальних повідомлень від якого до ОРА досі не надходило, пишуть журналісти.

Азійські ігри, звані також Азіада – спортивне змагання, яке проводиться кожні чотири роки серед атлетів з усіх країн Азії з 1951 року. Ігри проводяться під егідою Олімпійської ради Азії (ОРА) і регулюються наглядом Міжнародного олімпійського комітету.

20 лютого 2023 року уряди 34 країн звернулися до МОК із закликом не допускати спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду.

28 березня МОК на чолі з його президентом Томасом Бахом запропонував допустити спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Це викликало обурення в Україні та більшості західних країн. Кількома днями пізніше Бах заявив, що "уряди не мають вирішувати, яких спортсменів допускати до змагань".

26 червня МОК запросив на Олімпіаду в Парижі 203 країни, виключивши Росію та Білорусь зі списку.

Читайте також: Україна виступатиме на Олімпіаді, навіть якщо там будуть "нейтральні" росіяни й білоруси

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.