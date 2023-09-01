"Никаких российских и беларуских спортсменов" – МОК об Азиатских играх-2023
Олимпийский совет Азии заявил, что спортсмены из России и Беларуси не допущены к соревнованиям на Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября. Это решение принял Международный олимпийский комитет. Об этом сообщает издание Indian Express.
"Никаких российских и беларуских спортсменов на Азиатских играх не будет. Это решение МОК, а не Олимпийского совета Азии", – сказали в ОСА.
Ранее в ОСА согласились допустить на Азиатские игры максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Однако это решение должен был одобрить МОК, подтверждающих сообщений от которого в ОСА до сих пор не поступало, пишут журналисты.
- 20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
- 28 марта МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".
- 26 июня МОК пригласил на Олимпиаду в Париже 203 страны, исключив Россию и Беларусь из списка.
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