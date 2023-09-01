UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Никаких российских и беларуских спортсменов" – МОК об Азиатских играх-2023

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 22:16
Азиатские игры-2023 (Фото: ЕРА)

Олимпийский совет Азии заявил, что спортсмены из России и Беларуси не допущены к соревнованиям на Азиатских играх, которые начинаются 23 сентября. Это решение принял Международный олимпийский комитет. Об этом сообщает издание Indian Express.

"Никаких российских и беларуских спортсменов на Азиатских играх не будет. Это решение МОК, а не Олимпийского совета Азии", – сказали в ОСА.

Ранее в ОСА согласились допустить на Азиатские игры максимум 500 спортсменов из двух стран, чтобы они смогли пройти олимпийскую квалификацию. Однако это решение должен был одобрить МОК, подтверждающих сообщений от которого в ОСА до сих пор не поступало, пишут журналисты.

Азиатские игры, называемые также Азиада – спортивное соревнование, которое проводится каждые четыре года среди атлетов из всех стран Азии с 1951 года. Игры проводятся под эгидой Олимпийского совета Азии (ОСА) и регулируются надзором Международного олимпийского комитета.
  • 20 февраля 2023 года правительства 34 стран обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Беларуси на Олимпиаду.
  • 28 марта  МОК во главе с его президентом Томасом Бахом предложил допустить спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это вызвало негодование в Украине и большинстве западных стран. Несколькими днями позже Бах заявил, что "правительства не должны решать, каких спортсменов допускать к соревнованиям".
  • 26 июня МОК пригласил на Олимпиаду в Париже 203 страны, исключив Россию и Беларусь из списка.

Читайте также: Украина будет выступать на Олимпиаде, даже если там будут "нейтральные" россияне и беларусы

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Азиатские игрыСпортмок
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 