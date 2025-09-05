Україна програла Франції на кваліфікації ЧС з футболу 2026
Фото: Maciej Kulczynski / EPA

Збірна України програла Франції у першому матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2026 року.

На матчі у польському Вроцлаві українська команда поступилася французам з рахунком 0:2. Перший м'яч на 10-й хвилині забив Майкл Олісе, другий – Кіліан Мбаппе на 82-й.

Далі збірна України гратиме проти Азербайджану. Матч відбудеться 9 вересня.

  • Наразі в Києва та Баку по 0 очок, в інших учасників групи B, Франції та Ісландії, по 3.
