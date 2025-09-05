Украина проиграла Франции на квалификации ЧМ по футболу 2026 года
Сборная Украины проиграла Франции в первом матче квалификации Чемпионата мира 2026 года.
На матче в польском Вроцлаве украинская команда уступила французам со счетом 0:2. Первый мяч на 10-й минуте забил Майкл Олисе, второй – Килиан Мбаппе на 82-й.
Далее сборная Украины будет играть против Азербайджана. Матч состоится 9 сентября.
- Сейчас у Киева и Баку по 0 очков, у других участников группы B, Франции и Исландии, по 3.
