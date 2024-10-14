Українська NAVI перемогла у престижному кібертурнірі з Counter-Strike 2 у Ріо

У фіналі українська команда Natus Vincere (NAVI) змагалася проти німецької організації MOUZ

Скриншот з гри Counter-Strike 2 (Фото: EveningStandard)

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу в фіналі престижного турніру Intel Extreme Masters Rio 2024 з Counter-Strike 2. Про це повідомила пресслужба команди.

У фіналі українська команда NAVI змагалася проти німецької організації MOUZ. Матч складався з серії до трьох перемог однієї з команд. Після напруженої боротьби NAVI перемогли з рахунком 3:1.

На карті Ancient, попри те, що MOUZ лідирували з рахунком 10:2, українська команда здійснила камбек і зрештою виграла, завоювавши титул.

За перемогу в цьому поєдинку NAVI отримала $100 000 призових і забезпечила собі місце на турнірі IEM Katowice 2025, одному з найпрестижніших змагань у кіберспорті.

Склад команди:

→ Олександр s1mple Костилєв (Україна) — один з найвідоміших гравців у світі;

→ Алексі Aleksib Віролайнен (Фінляндія) — капітан команди;

→ Міхай iM Іван (Румунія) — новачок, який активно проявляє себе на міжнародній сцені;

→ Юстінас jL Лекавічус (Литва) — універсальний гравець, який приєднався влітку;

→ Валерій b1t Ваховський (Україна) — молодий талант, який зарекомендував себе на світовому рівні.