Українська NAVI перемогла у престижному кібертурнірі з Counter-Strike 2 у Ріо
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) здобула перемогу в фіналі престижного турніру Intel Extreme Masters Rio 2024 з Counter-Strike 2. Про це повідомила пресслужба команди.
У фіналі українська команда NAVI змагалася проти німецької організації MOUZ. Матч складався з серії до трьох перемог однієї з команд. Після напруженої боротьби NAVI перемогли з рахунком 3:1.
На карті Ancient, попри те, що MOUZ лідирували з рахунком 10:2, українська команда здійснила камбек і зрештою виграла, завоювавши титул.
За перемогу в цьому поєдинку NAVI отримала $100 000 призових і забезпечила собі місце на турнірі IEM Katowice 2025, одному з найпрестижніших змагань у кіберспорті.
Yaaaaaaaaaaay!!!! pic.twitter.com/hvh4d0vynY— NAVI (@natusvincere) October 13, 2024
Склад команди:
→ Олександр s1mple Костилєв (Україна) — один з найвідоміших гравців у світі;
→ Алексі Aleksib Віролайнен (Фінляндія) — капітан команди;
→ Міхай iM Іван (Румунія) — новачок, який активно проявляє себе на міжнародній сцені;
→ Юстінас jL Лекавічус (Литва) — універсальний гравець, який приєднався влітку;
→ Валерій b1t Ваховський (Україна) — молодий талант, який зарекомендував себе на світовому рівні.
- 31 березня 2024 року команда стала чемпіоном світу з гри Counter-Strike 2 – перемогла на Major у данській столиці Копенгагені.
- 22 липня NAVI виграла турнір Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.