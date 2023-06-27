Ярмоленко повернувся в "Динамо"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко повернувся в Україну і виступатиме за рідний футбольний клуб "Динамо". Про це повідомляють Українська асоціація футболу та пресслужба ФК "Динамо".

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Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006 по 2017 роки.

Новий контракт Ярмоленка з "біло-синіми" розрахований на два роки.

У серпні 2017 року "Динамо" домовилось про трансфер Ярмоленка в дортмундську "Борусію". За рік він перейшов до лондонського "Вест Гема", де провів чотири сезони. Після цього Ярмоленко провів сезон у клубі з ОАЕ "Аль-Айн", контракт з яким завершився цього літа.

"У "Динамо" Андрій повертається у статусі вільного агента, вирішивши виступати в рідній країні у важкі для неї воєнні часи", – повідомили у футбольному клубі.

7 червня збірна України з футболу отримала нового головного тренера. Контракт з Українською асоціацією футболу підписав Сергій Ребров.

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