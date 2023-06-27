Ярмоленко вернулся в "Динамо"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в Украину и будет выступать за родной футбольный клуб "Динамо". Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола и пресс-служба ФК "Динамо".

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Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 годы.

Новый контракт Ярмоленко с "бело-синими" рассчитан на два года.

В августе 2017 года "Динамо" договорилось о трансфере Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Через год он перешел в лондонский "Вест Хэм", где провел четыре сезона. После этого Ярмоленко провел сезон в клубе из ОАЭ "Аль-Айн", контракт с которым завершился этим летом.

"В "Динамо" Андрей возвращается в статусе свободного агента, решив выступать в родной стране в трудные для нее военные времена", – сообщили в футбольном клубе.

7 июня сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Контракт с Украинской ассоциацией футбола подписал Сергей Ребров.

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