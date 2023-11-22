Зі спортсменів та тренерів, що виїжджали з України, не повернулося 3,4% – 309 осіб: документ

З початку повномасштабного вторгнення РФ з України виїхали та не повернулися 309 спортсменів та тренерів – 3,41% від числа тих, хто виїжджав. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту у відповіді виданню Фокус.

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Спортсменам дозволено виїжджати з України, аби представляти країну на змаганнях і зборах.

З 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року цим правом скористалися 9058 спортсменів та їхніх тренерів, повідомило Мінмолодьспорту.

Водночас в Україну не повернулися 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських – це загалом 3,41% від тих, хто виїжджав.

"У разі порушення умов, визначених зобов'язанням щодо термінів повернення в Україну, Мінмолодьспортом спільно зі спортивними федераціями опрацьовується питання щодо виключення таких осіб зі складу національних збірних команд України та позбавлення їх спортивних звань", – пояснює відомство.

З України спортсмени виїжджають за наказом Мінмолодьспорту про комплектацію національної збірної з відповідного виду спорту.

Профільна федерація рекомендує список спортсменів, міністр або заступники підписують розпорядження на виїзд, після чого Міністерство просить Державну прикордонну службу сприяти виїзду.

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