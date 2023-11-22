RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зі спортсменів та тренерів, що виїжджали з України, не повернулося 3,4% – 309 осіб: документ

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 16:50
Зі спортсменів та тренерів, що виїжджали з України, не повернулося 3,4% – 309 осіб: документ - Фото
Олімпіада у Пекіні (Ілюстративне фото: EPA)

З початку повномасштабного вторгнення РФ з України виїхали та не повернулися 309 спортсменів та тренерів – 3,41% від числа тих, хто виїжджав. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту у відповіді виданню Фокус. 

Спортсменам дозволено виїжджати з України, аби представляти країну на змаганнях і зборах.

З 24 лютого 2022 року до 15 листопада 2023 року цим правом скористалися 9058 спортсменів та їхніх тренерів, повідомило Мінмолодьспорту.

Водночас в Україну не повернулися 247 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту та 49 спортсменів і 13 тренерів з неолімпійських – це загалом 3,41% від тих, хто виїжджав.

"У разі порушення умов, визначених зобов'язанням щодо термінів повернення в Україну, Мінмолодьспортом спільно зі спортивними федераціями опрацьовується питання щодо виключення таких осіб зі складу національних збірних команд України та позбавлення їх спортивних звань", – пояснює відомство.

З України спортсмени виїжджають за наказом Мінмолодьспорту про комплектацію національної збірної з відповідного виду спорту.

Профільна федерація рекомендує список спортсменів, міністр або заступники підписують розпорядження на виїзд, після чого Міністерство просить Державну прикордонну службу сприяти виїзду.

Скриншот: Фокус

Скриншот: Фокус

Читайте також: Уряд визначив правила виїзду за кордон водіїв, залізничників та спортсменів в період воєнного стану

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаспортза кордонмінмолодьспорту
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 