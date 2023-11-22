Из выезжавших из Украины спортсменов и тренеров не вернулось 3,4% - 309 человек: документ

С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины уехало и не вернулось 309 спортсменов и тренеров – 3,41% от числа выезжавших. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в ответе изданию Фокус.

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Спортсменам разрешено уезжать из Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах.

С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года этим правом воспользовалось 9058 спортсменов и их тренеров, сообщило Минмолодежьспорта.

В Украину же не вернулось 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским – это всего 3,41% от выезжавших.

"В случае нарушения условий, определенных обязательством по срокам возвращения в Украину, Минмолодежьспортом совместно со спортивными федерациями прорабатывается вопрос об исключении таких лиц из состава национальных сборных команд Украины и лишении их спортивных званий", - объясняет ведомство.

Из Украины спортсмены выезжают по приказу Минмолодежьспорта о комплектации национальной сборной по соответствующему виду спорта.

Профильная федерация рекомендует список спортсменов, министр или заместители подписывают распоряжение на выезд, после чего Министерство просит Государственную пограничную службу содействовать выезду.

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