У Польському Вроцлаві 26 серпня відбудеться бій між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Дізнайтеся, де і коли дивитись онлайн трансляцію поєдинку.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Бій пройде на стадіоні "Тарчинські арена". Усик захищатиме пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

Початок поєдинку заплановано на 23:00 за київським часом.

Для Усика це обов'язковий захист титулів, український боксер провів 20 поєдинків та переміг у всіх — 13 нокаутом. У 25-річний Дюбуа (Усику 36 років) 19 перемог і одна поразка.

Розмах рук обох боксерів — 198 см, зріст Усіка — 191 см, а Дюбуа — 196 см.

Читайте також: "Знищу обох". Тайсон Ф'юрі відреагував на перемогу Усика над Джошуа – відео

Матеріал містить реферальні посилання. LIGA.net отримає відсоток, якщо ви здійсните купівлю. Це ніяк не впливає на контент: ми писали його з дотриманням редакційних стандартів.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.