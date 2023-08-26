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Усик — Дюбуа: Коли і де дивитися бій в Україні видео

Этот материал также доступен на русском
26.08.2023, 14:01
Олександр Усик і Даніель Дюбуа (Фото: EPA)
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У Польському Вроцлаві 26 серпня відбудеться бій між українським чемпіоном Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбуа. Дізнайтеся, де і коли дивитись онлайн трансляцію поєдинку.

Бій пройде на стадіоні "Тарчинські арена". Усик захищатиме пояси чемпіона світу у надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO.

Початок поєдинку заплановано на 23:00 за київським часом.

Для Усика це обов'язковий захист титулів, український боксер провів 20 поєдинків та переміг у всіх — 13 нокаутом. У 25-річний Дюбуа (Усику 36 років) 19 перемог і одна поразка.

Розмах рук обох боксерів — 198 см, зріст Усіка — 191 см, а Дюбуа — 196 см.

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Дмитро Гриниченко
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боксспортолександр усикДаніель Дюбуа
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