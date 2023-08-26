В Польском Вроцлаве 26 августа состоится бой между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Узнайте, где и когда смотреть онлайн трансляцию поединка.
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Бой пройдет на стадионе "Тарчинськи арена". Усик будет защищать пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.
Начало поединка запланировано на 23:00 по Киеву.
Для Усика это обязательная защита титулов, украинский боксер провел 20 поединков и победил во всех — 13 нокаутом. У 25-летнего Дюбуа (Усику 36 лет) — 19 побед и одно поражение.
Размах рук у обоих боксеров — 198 см, рост Усика — 191 см, а Дюбуа — 196 см.
- Усик во втором бою с Джошуа защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и WBO в супертяжелом весе. Победу он посвятил ВСУ.
- Его поздравили с победой президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и ряд других известных личностей.
- После боя боксер сказал, что российский диктатор Владимир Путин – очень слабый, хоть и хочет казаться сильным.
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