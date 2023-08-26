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Усик — Дюбуа: Когда и где смотреть бой в Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2023, 14:01
Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: EPA)
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В Польском Вроцлаве 26 августа состоится бой между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Узнайте, где и когда смотреть онлайн трансляцию поединка.

Бой пройдет на стадионе "Тарчинськи арена". Усик будет защищать пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

Начало поединка запланировано на 23:00 по Киеву. 

Для Усика это обязательная защита титулов, украинский боксер провел 20 поединков и победил во всех — 13 нокаутом. У 25-летнего Дюбуа (Усику 36 лет) — 19 побед и одно поражение.

Размах рук у обоих боксеров — 198 см, рост Усика — 191 см, а Дюбуа — 196 см. 

Читайте также: "Уничтожу обоих". Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика над Джошуа – видео

Дмитрий Гриниченко
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СпортбоксАлександр УсикДаниэль Дюбуа
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