В Польском Вроцлаве 26 августа состоится бой между украинским чемпионом Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Узнайте, где и когда смотреть онлайн трансляцию поединка.

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Бой пройдет на стадионе "Тарчинськи арена". Усик будет защищать пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO.

Начало поединка запланировано на 23:00 по Киеву.

Для Усика это обязательная защита титулов, украинский боксер провел 20 поединков и победил во всех — 13 нокаутом. У 25-летнего Дюбуа (Усику 36 лет) — 19 побед и одно поражение.

Размах рук у обоих боксеров — 198 см, рост Усика — 191 см, а Дюбуа — 196 см.

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