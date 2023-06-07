250 літаків: через вторгнення Росії НАТО змінило сценарій найбільших навчань у Німеччині

Німеччина з 12 до 23 червня прийме найбільші в історії НАТО навчання Альянсу з розгортання повітряних сил Air Defender 23. Про це повідомляють Reuters та Assiciated Press.

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Проведення Air Defender 23 планувалося протягом кількох років, проте вторгнення Росії в Україну змусило НАТО змінити їхній сценарій на можливий напад на територію однієї з країн Альянсу.

В авіаційних навчаннях Air Defender 23 візьмуть участь 10 000 осіб та 250 літаків із 25 країн, які відпрацьовуватимуть сценарій відбиття повітряного нападу на одну з країн НАТО. Від одних лише США участь у навчаннях візьмуть 2000 військовослужбовців Національної гвардії та близько 100 літаків. Навчання будуть зосереджені на авіабазах у Німеччині, а також на об'єктах у Нідерландах та Чехії.

Водночас у Німеччині та США заявили, що навчання вимагатимуть лише незначних змін у режимі цивільного повітряного руху в Європі.

"Якщо ми хочемо продемонструвати, що готові захищати цю країну та цей союз, ми маємо прийняти це як необхідність. Безпека не буває безплатною", – зазначив командувач ВПС Німеччини Інго Герхартц.

Він також сказав, що більшість із 2000 запланованих навчальних вильотів буде виконано над Північним і Балтійським морями.

Герхарц не очікує посилення російської військової активності, оскільки навчання "були задумані як оборонні".

"Ми демонструємо, що територія НАТО – це червона лінія, і що ми готові захищати кожен сантиметр цієї території, але водночас жодних польотів у бік Калінінграда ми не будемо робити", – сказав він.

Пані посол США в Німеччині Емі Гутманн заявила, що масштаб і перебіг навчань покликані, крім іншого, показати згуртованість і бойову готовність НАТО всім лідерам, які можуть сумніватися в них.

"Це стосується і Володимира Путіна", – підкреслила пані посол.

14 березня 2023 року російський винищувач Су-27 пошкодив гвинт розвідувального дрона США MQ-9 Reaper над Чорним морем, дрон упав у міжнародних водах.

15 березня ВПС НАТО перехопили російський літак, що летів поблизу повітряного простору Естонії.

26 квітня ВПС НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російських військових літаки, які летіли з відключеними транспондерами.

5 травня курс польського патрульного літака Turbolet L-410 над Чорним морем в оперативній зоні відповідальності Румунії на гранично близькій дистанції перетнув російський винищувач Су-35. Через турбулентність польський літак втратив керування, але екіпажу вдалося його стабілізувати.

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