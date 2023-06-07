250 самолетов: из-за вторжения России НАТО изменило сценарий крупнейших учений в Германии

Германия с 12 по 23 июня примет крупнейшие в истории НАТО учения Альянса по развертыванию воздушных сил Air Defender 23. Об этом сообщают Reuters и Assiciated Press.

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Проведение Air Defender 23 планировалось в течение нескольких лет, однако вторжение России в Украину заставило НАТО изменить их сценарий на возможное нападение на территорию одной из стран Альянса.

В авиационных учениях Air Defender 23 примут участие 10 000 человек и 250 самолетов из 25 стран, которые будут отрабатывать сценарий отражения воздушного нападения на одну из стран НАТО. От одних только США участие в учениях примут 2000 военнослужащих Национальной гвардии и около 100 самолетов. Учения будут сосредоточены на авиабазах в Германии, а также на объектах в Нидерландах и Чехии.

При этом в Германии и США заявили, что учения потребуют лишь незначительных изменений в режиме гражданского воздушного движения в Европе.

"Если мы хотим продемонстрировать, что готовы защищать эту страну и этот союз, мы должны принять это как необходимость. Безопасность не бывает бесплатной", — отметил командующий ВВС Германии Инго Герхартц.

Он также сказал, что большая часть из 2000 запланированных учебных вылетов будет выполнена над Северным и Балтийским морями.

Герхарц не ожидает ответного усиления российской военной активности, поскольку учения "были задуманы как оборонительные".

"Мы демонстрируем, что территория НАТО — это красная черта, и что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории, но при этом никаких полетов в сторону Калининграда мы предпринимать не будем", — сказал он.

Посол США в Германии Эми Гутманн заявила, что масштаб и ход учений призваны, помимо прочего, показать сплоченность и боевую готовность НАТО всем лидерам, которые могут в них сомневаться.

"Это относится и к Владимиру Путину", – подчеркнула посол.

14 марта 2023 года российский истребитель Су-27 повредил винт разведывательного дрона США MQ-9 Reaper над Черным морем, дрон упал в международных водах.

15 марта ВВС НАТО перехватили российский самолет, летевший вблизи воздушного пространства Эстонии.

26 апреля ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

5 мая курс польского патрульного самолета Turbolet L-410 над Черным морем в оперативной зоне ответственности Румынии на предельно близкой дистанции пересек российский истребитель Су-35. Из-за турбулентности польский самолет потерял управление, но экипажу удалось его стабилизировать.

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