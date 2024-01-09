АЕС у Японії витримала удар триметрового цунамі від землетрусу

1 січня цунамі заввишки близько трьох метрів досягло АЕС Сіка, проте не призвело до серйозних проблем із безпекою

Атомна електростанція Сіка в японській префектурі Ісікава (Фото - EPA)

Атомна електростанція Сіка в японській префектурі Ісікава під час потужного землетрусу витримала удар триметрового цунамі без будь-яких наслідків для її безпеки, заявили в компанії Hokuriku Electric Power Co, яка управляє АЕС. Про це повідомляє Kyodo.

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1 січня 2024 року, цунамі заввишки близько трьох метрів, що виникло через сильний землетрус, досягло АЕС Сіка, проте удар стихії не призвів до серйозних проблем з безпекою, повідомила компанія-оператор АЕС.

Цунамі досягло АЕС першого ж дня нового року близько 17:45 за місцевим часом, приблизно через півтори години після підземного удару магнітудою 7,6, пояснили в компанії. Електростанція вистояла, оскільки побудована на висоті близько 11 м над рівнем моря та захищена дамбою заввишки 4 м.

Експерти також пояснили, що одразу після початку землетрусу передання даних із датчика на морському дні припинилося і можливий розмір цунамі визначити було неможливо. Вже після удару стало відомо, що в момент приходу хвилі рівень води у прибережному басейні водоскиду АЕС піднявся приблизно на три метри.

За даними на 9 січня, кількість загиблих внаслідок землетрусу 1 січня 2024 року в Центральній Японії перевищила 200 осіб, понад 100 вважаються зниклими безвісти.

У березні 2011 року землетрус магнітудою 9,0 і спричинений ним цунамі призвели до пошкодження трьох із шести реакторів японської АЕС Фукусіма, через що стався сильний викид радіоактивних матеріалів у воду, повітря та ґрунт. Понад 160 000 жителів поблизу були відселені, багато хто з них ніколи не повернуться до найзабрудненіших районів. Аварія на Фукусімі вважається найбільшою ядерною катастрофою після Чорнобиля у 1986 році.

У 2016 році витрати на демонтаж Фукусіми, дезактивацію постраждалих районів та виплату компенсації становили близько $192 млрд (близько 20% бюджету країни).

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