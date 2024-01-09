АЭС в Японии выдержала удар трехметрового цунами от землетрясения

1 января цунами высотой около трех метров достигло АЭС Сика, однако не привела к серьезным проблемам с безопасностью

Атомная электростанция Сика в японской префектуре Исикава (Фото - EPA)

Атомной электростанция Сика в японской префектуре Исикава во время мощного землетрясения выдержала удар трехметрового цунами без каких бы то ни было последствий для ее безопасности, заявили в компании Hokuriku Electric Power Co, которая управляет АЭС. Об этом сообщает Kyodo.

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1 января 2024 года возникшее из-за сильного землетрясения цунами высотой около трех метров достигло АЭС Сика, однако удар стихии не привел к серьезным проблемам с безопасностью, сообщила компания-оператор АЭС.

Цунами достигло АЭС в первый день нового года около 17:45 по местному времени, примерно через полтора часа после подземного удара магнитудой 7,6, пояснили в компании. Электростанция выстояла, поскольку построена на высоте около 11 м над уровнем моря и защищена дамбой высотой в 4 м.

Эксперты также пояснили, что сразу после начала землетрясения передача данных с датчика на морском дне прекратилась и возможный размер цунами определить было невозможно. Уже после удара стало известно, что в момент прихода волны уровень воды в прибрежном бассейне водосброса АЭС поднялся примерно на три метра.

По данным на 9 января, число погибших в результате землетрясения 1 января 2024 года в Центральной Японии превысило 200 человек, более 100 считаются пропавшими без вести.

В марте 2011 года землетрясение магнитудой 9,0 и вызванное им цунами привели к повреждению трех из шести реакторов японской АЭС Фукусима, из-за чего произошел сильнейший выброс радиоактивных материалов в воду, воздух и почву. Более 160 000 жителей поблизости были отселены, многие из них никогда не вернутся в самые загрязненные районы. Авария на Фукусиме считается самой крупной ядерной катастрофой после Чернобыля в 1986 году.

В 2016 году расходы на демонтаж Фукусимы, дезактивацию пострадавших районов и выплату компенсации составили около $192 млрд (около 20% бюджета страны).

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