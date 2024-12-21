Албанія заборонила TikTok щонайменше на рік після вбивства підлітка

Заборона, яка є частиною ширшого плану з підвищення безпеки в школах, набуде чинності на початку 2025 року

Ілюстративне фото: Allison Dinner / EPA

У суботу, 21 грудня, влада Албанії оголосила про заборону на соціальну мережу TikTok протягом одного року. Це сталося після вбивства підлітка минулого місяця, що викликало побоювання стосовно впливу соцмереж на дітей. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на прем’єр-міністра Албанії Еді Раму.

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Заборона, яка є частиною ширшого плану з підвищення безпеки в школах, набуде чинності на початку 2025 року, заявив Рама після зустрічі з батьківськими групами та вчителями з усієї країни.

"На один рік ми повністю закриємо його для всіх. В Албанії не буде TikTok", – наголосив очільник уряду Албанії.

У матеріалі йдеться, що кілька європейських країн, зокрема Франція, Німеччина та Бельгія, ввели обмеження на використання соціальних мереж для дітей. Крім того, Австралія схвалила в листопаді повну заборону соціальних мереж для дітей віком до 16 років.

Прем'єр Албанії звинуватив соціальні медіа, зокрема TikTok, у розпалюванні насильства серед молоді в школі та за її межами.

Уряд ухвалив відповідне рішення після того, як у листопаді однокласник зарізав 14-річного підлітка. Інцидент стався після суперечки між двома хлопцями в соціальних мережах. У TikTok також з'явилися відео, на яких неповнолітні підтримують вбивство.

"Проблема сьогодні не в наших дітях, проблема сьогодні в нас, проблема сьогодні в нашому суспільстві, проблема сьогодні в TikTok і всіх інших, які беруть наших дітей в заручники", – наголосив Рама.

16 грудня стало відомо, що Google та Apple повинні бути готові видалити соцмережу TikTok з американських магазинів застосунків 19 січня 2025 року без затримок.

17 грудня Єврокомісія повідомила, що в ЄС розслідують вплив TikTok на вибори в Румунії.