Албания запретила TikTok минимум на год после убийства подростка

Запрет, который является частью более широкого плана повышения безопасности в школах, вступит в силу в начале 2025 года

Иллюстративное фото: Allison Dinner / EPA

В субботу, 21 декабря, власти Албании объявили о запрете на социальную сеть TikTok в течение одного года. Это произошло после убийства подростка в прошлом месяце, что вызвало опасения по поводу влияния соцсетей на детей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму.

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Запрет, который является частью более широкого плана повышения безопасности в школах, вступит в силу в начале 2025 года, заявил Рама после встречи с родительскими группами и учителями со всей страны.

"На один год мы полностью закроем его для всех. В Албании не будет TikTok", – подчеркнул глава правительства Албании.

В материале говорится, что несколько европейских стран, в том числе Франция, Германия и Бельгия, ввели ограничения на использование социальных сетей для детей. Кроме того, Австралия одобрила в ноябре полный запрет социальных сетей для детей младше 16 лет.

Премьер Албании обвинил социальные медиа, в частности TikTok, в разжигании насилия среди молодежи в школе и за ее пределами.

Правительство приняло решение после того, как в ноябре одноклассник зарезал 14-летнего подростка. Инцидент произошел после спора между двумя ребятами в социальных сетях. В TikTok также появились видео, на которых несовершеннолетние поддерживают убийство.

"Проблема сегодня не в наших детях, проблема сегодня в нас, проблема сегодня в нашем обществе, проблема сегодня в TikTok и всех других, которые берут наших детей в заложники", – подчеркнул Рама.

16 декабря стало известно, что Google и Apple должны быть готовы удалить соцсеть TikTok из американских магазинов приложений 19 января 2025 года без задержек.

17 декабря Еврокомиссия сообщила, что в ЕС расследуют влияние TikTok на выборы в Румынии.